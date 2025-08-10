Momento de tensión tras fallar una atracción mecánica en Reino Unido: quedan suspendidos boca abajo durante 20 minutos

Un inesperado percance ha sacudido el Festival Boardmasters en Newquay, Cornwall, en Reino Unido, cuando una atracción ha quedado paralizada, manteniendo a varios usuarios en una posición comprometedora durante aproximadamente 20 minutos. El incidente ha generado una ola de preocupación entre los asistentes, aunque afortunadamente no se han reportado lesiones graves hasta el momento.

La atracción Apollo 13, reconocida por su espectacular movimiento que eleva a los participantes en un gran brazo para luego volcarles sobre el vacío, se ha detenido repentinamente. Los asistentes a la feria han sido testigos de cómo el personal de operaciones ha comenzado a evacuar a los pasajeros, iniciando por quienes se encontraban en las posiciones más bajas, mientras los ubicados en la altura máxima debían esperar su rescate.

El festival cuenta con antecedentes de situaciones similares

El suceso se ha viralizado rápidamente en redes sociales, especialmente en TikTok, donde ha acumulado más de 500 visualizaciones. Los comentarios han reflejado la preocupación de los espectadores, particularmente sobre los posibles riesgos de que la atracción reanudara su funcionamiento sin los protocolos de seguridad adecuados. Los organizadores del Festival Boardmasters aún no han emitido un comunicado oficial sobre el acontecimiento. La situación evidencia la importancia de contar con personal de seguridad capacitado para manejar emergencias en este tipo de eventos.

Este incidente no es un hecho aislado. En 2024, el festival ya había experimentado contratiempos menores relacionados con lesiones por aglomeración. Sin embargo, la paralización de Apollo 13 representa la complicación más significativa hasta el momento. El caso podría desencadenar una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad, no solo para este festival, sino para eventos similares que cuenten con atracciones mecánicas de alto riesgo.