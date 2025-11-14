Moscú afirma que espías ucranianos intentaron matar a un alto cargo ruso con un "jarrón bomba"

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha segurado este viernes que ha frustrado un ataque terrorista contra un alto funcionario ruso que se iba a llevar a cabo mediante la colocación de una bombra dentro de un jarrón de flores en un cementerio de Moscú. El dispositivo, que llevaba incorporado una cámara de vídeo, debía accionarse cuando el alto cargo estuviera visitando la tumba de sus familiares.

El FSB informó a la agencia rusa TASS de que han detenido a tres cómplices de la trama: dos cónyuges rusos y un inmigrante de un país de Asia Central.

"El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha frustrado un atentado terrorista planeado por los servicios especiales de Ucrania contra uno de los más altos funcionarios del Estado ruso cuando visitaba el lugar de sepultura de familiares cercanos en el cementerio de Troyekurovskye", declaró el FSB, sin identificar al funcionario.

Según la agencia, los servicios de seguridad ucranianos reclutaron a un inmigrante ilegal de Asia Central, a dos ciudadanos rusos previamente condenados por drogadicción que estaban detenidos en Moscú, y a Shamso Jaloliddin Kurbanovich, nacido en 1979 y residente en Kiev, que es buscado en Rusia por asesinato y tráfico ilegal de armas.

El FSB afirmó que los dispositivos de comunicación incautados a los sospechosos contenían correspondencia con un oficial de los servicios especiales ucranianos a través de WhatsApp y Signal, lo que confirmaba los preparativos para el intento de asesinato. La agencia también informó del hallazgo de una cámara de videovigilancia camuflada como un jarrón de flores, equipada con control remoto, que se iba a utilizar en el ataque.

“Según datos del FSB, el régimen ucraniano, actuando bajo la dirección de servicios especiales occidentales, está preparando crímenes similares en otras regiones rusas”, señaló la agencia de seguridad.

Según la información de Tass, el FSB reiteró su advertencia de que los servicios especiales ucranianos continúan la búsqueda activa de posibles autores de ataques terroristas y actos de sabotaje en línea —incluidas las redes sociales y plataformas de mensajería como Telegram y WhatsApp— e hizo hincapié en que la cooperación confidencial con estados u organizaciones extranjeras es inaceptable. «Quienes cometan estos delitos se enfrentan a responsabilidad penal conforme a la legislación rusa, incluyendo la cadena perpetua», afirmó el FSB.