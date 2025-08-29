Muere de forma repentina tras celebrar su luna de miel en un lujoso spa: “Ayer brindábamos en el jacuzzi, hoy estoy enterrando a mi mujer”

Lo que debía ser una celebración íntima y feliz terminó en una tragedia que ha conmocionado a toda una comunidad. Abigail Garside, una reconocida jinete británica de 30 años, falleció de forma repentina tras celebrar su primer aniversario de bodas junto a su marido, Samuel Garside, en el exclusivo Rudding Park resort de Harrogate, North Yorkshire, Reino Unido.

La pareja había compartido en redes sociales imágenes de su escapada romántica, mostrando momentos de complicidad y felicidad. Pero apenas unas horas después, el cuerpo de Abigail fue hallado sin vida en un jardín público del centro de Harrogate. La policía abrió una investigación, aunque en un primer momento descartó indicios de violencia o circunstancias sospechosas.

Samuel, completamente devastado, describió a su esposa como su “mejor amiga y hermosa compañera”, y confesó que nunca imaginó que su vida cambiaría de forma tan abrupta. “Ayer brindábamos en el jacuzzi, hoy estoy enterrando a mi esposa”, declaró entre lágrimas, en una frase que ha resonado con fuerza en medios británicos.

La comunidad ecuestre, especialmente el Ribble Valley Riding Club, donde Abigail fue miembro durante más de dos décadas, expresó su profunda tristeza por la pérdida de una figura querida y respetada. Su talento, dedicación y alegría dejaron una huella imborrable en quienes la conocieron.

Aunque Abigail era una mujer sana, activa y sin antecedentes médicos conocidos, las causas de su muerte siguen sin esclarecerse. Una autopsia está prevista para determinar qué ocurrió exactamente en sus últimas horas de vida.

Como homenaje, se ha lanzado una campaña de recaudación de fondos en su nombre, destinada a organizaciones benéficas como Mind y Dog’s Trust. El funeral, programado para el 2 de septiembre, incluirá un emotivo recorrido en carroza tirada por caballos, en honor a su pasión por la equitación