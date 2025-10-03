Muere un fotoperiodista francés en Ucrania tras el ataque de un dron ruso

El fotoperiodista francés Antoni Lallican ha muerto este viernes en la región de Donbás, al este de Ucrania, tras ser alcanzado por un dron durante un ataque atribuido al ejército ruso. En el mismo incidente resultó herido el periodista ucraniano Heorgiy Ivanchenko, que le acompañaba en el lugar.

Ambos informadores portaban chalecos antibalas claramente identificados con la palabra “Prensa”, según han informado las federaciones europea e internacional de periodistas, que han condenado “este crimen de guerra” y reclamado a las autoridades que se abra una investigación para dar con los responsables.

El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó la noticia señalando que Lallican fue “víctima de un ataque de drones rusos”. La brigada ucraniana con la que se encontraban los reporteros precisó que el fotoperiodista murió tras un ataque directo realizado con un dron FPV enemigo.

Condena internacional y balance de víctimas

Las federaciones de periodistas destacaron que “es la primera vez que un profesional de la información resulta abatido por un dron en Ucrania” desde el comienzo de la invasión en febrero de 2022. Numerosas organizaciones han vuelto a exigir que se garantice la seguridad de los comunicadores en la zona de conflicto.

La cifra de periodistas fallecidos en Ucrania varía en función de la fuente: la UNESCO la sitúa en 22 mientras que el Sindicato Nacional de Periodistas de Francia la reduce a 17. Con la muerte de Lallican, se agrava el balance de víctimas dentro de un colectivo que sigue trabajando en condiciones extremas para informar sobre la evolución de la guerra.