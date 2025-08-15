Muere un hombre de 67 años tras caérsele encima un niño que había saltado desde el trampolín de la piscina

Un incidente trágico ha sacudido la piscina pública de Chaux-de-Fonds, en Suiza, el pasado martes cuando un niño de 8 años ha impactado contra un bañista de 67 años tras saltar desde un trampolín de cinco metros. Las consecuencias han sido fatales: a pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, la víctima no ha logrado sobrevivir a las graves lesiones sufridas.

El accidente, ocurrido en plena tarde, ha generado un profundo impacto en la localidad, activando inmediatamente los protocolos de atención psicológica para el menor involucrado. La comunidad ha quedado conmocionada ante un suceso que desafía toda comprensión.

El Ministerio Público de Neuchâtel ha sido categórico en su posicionamiento, descartando cualquier responsabilidad penal contra el niño debido a su corta edad. La legislación suiza es clara: los menores de 10 años están exentos de imputaciones legales, por lo que el foco se ha dirigido hacia el acompañamiento emocional del pequeño.

El fiscal Nicolas Feuz ha proporcionado detalles cruciales sobre el suceso, refutando especulaciones y aclarando que el bañista había ingresado previamente al agua antes del impacto. Los informes preliminares no han detectado fallos en la infraestructura ni en los procedimientos de seguridad de la instalación.

La tragedia ha reavivado el debate sobre la seguridad en espacios públicos recreativos. Las autoridades han anunciado que se realizará una autopsia para determinar con precisión las circunstancias exactas del fallecimiento, en un proceso que busca aportar claridad al suceso.