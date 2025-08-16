Muere un hombre de 67 años tras sufrir una paliza brutal: le acusaban de haber robado una chocolatina

Un anciano de 67 añosperdió la vida después de ser acusado de robar una chocolatina en una tienda local. El pensionista Dharmasena Cooray, muy respetado en su comunidad, fue víctima de una agresión incomprensible que conmocionó a la ciudad de Kandy (Sri Lanka).

El incidente ocurrió el 5 de agosto, cuando Cooray realizaba sus compras habituales. El propietario del local y su empleado lo confrontaron con acusaciones de hurto, respaldándose en supuestas grabaciones de videovigilancia.

Ambos hombres arrastraron al anciano dentro del establecimiento, golpeándolo brutalmente con puños, patadas y una varilla de hierro. Tras la paliza, lo dejaron malherido en medio de la calle, donde un transeúnte lo encontró y lo trasladó de urgencia al hospital.

Un crimen que alertó a las autoridades e inició una investigación

A pesar de intentar realizar declaraciones a la policía, Cooray falleció el 11 de agosto de 2025 a causa de las lesiones sufridas. La autopsia no pudo determinar con precisión la causa exacta de su muerte, generando más interrogantes sobre este execrable suceso.

Las autoridades detuvieron a los dos sospechosos, que permanecen bajo custodia mientras avanza la investigación. La brutalidad del ataque ha provocado una ola de indignación que trasciende los límites locales. En Sri Lanka, donde los mayores de 65 años representan más del 12 % de la población, la vulnerabilidad se ve agravada por la crisis económica iniciada en 2022: pensiones reducidas y un contexto social complejo exponen a los adultos mayores a mayores riesgos.