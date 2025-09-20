Muere un hombre en Reino Unido tras precipitarse desde un globo aerostático

Un hombre ha perdido la vida tras caer desde un globo aerostático en un vuelo recreativo, en un incidente ocurrido cerca de Newpound Common, en Wisborough Green, Reino Unido. La Policía de Sussex confirmó que el accidente tuvo lugar poco después de las 9:20 a.m., cuando el globo viajaba con un grupo de pasajeros entre Billingshurst y Dunsfold, según ha informado The Independent.

Las autoridades montaron una operación de búsqueda extensa que incluyó drones policiales, unidades caninas, oficiales locales y equipos de emergencia. Durante aproximadamente cuatro horas, los servicios de rescate rastrearon la zona, hasta que el cuerpo del hombre fue hallado en un campo hacia la 1:50 p.m.

Hasta el momento, el hombre aún no ha sido identificado formalmente, indicaron las fuentes policiales. La Policía ha asegurado que no se considera que el incidente sea sospechoso, sin evidencias de crimen o intencionalidad. Se abrió una investigación para determinar las circunstancias exactas de la caída.

El suceso ha generado consternación en la localidad de Wisborough Green, una zona rural tranquila que pocas veces figura en noticias de este tipo. Vecinos han mostrado sorpresa ante la magnitud de la respuesta de los servicios de emergencia. Publicaciones locales destacan también el uso de tecnología como drones para mejorar los tiempos de respuesta en accidentes en zonas remotas.

La investigación se concentra ahora en recabar testimonios, analizar registros del vuelo del globo, comprobar si hubo fallos técnicos o problemas en las medidas de seguridad, así como revisar cualquier grabación disponible de la tripulación o pasajeros. La policía ha descartado, por ahora, que el incidente haya sido deliberado.