Muere una pareja al caer su coche por un acantilado: se investiga si unas relaciones sexuales provocaron el fatal desenlace

Una pareja de jóvenes brasileños ha vivido sus últimos momentos de una manera completamente inesperada. Marcone da Silva Cardoso, de 26 años, y Adriana Machado Ribeiro, de 42, han perdido la vida en un accidente vehicular que ha sacudido a la comunidad de Venda Nova do Imigrante, en Brasil. El suceso ha ocurrido la madrugada del lunes 4 de agosto de 2025, cuando el vehículo donde se encontraban se ha precipitado desde un acantilado en un mirador escénico, desencadenando una tragedia que nadie pudo prever.

Según las investigaciones preliminares, el coche ha caído cientos de pies por una pendiente destinada a despegues de parapentes. Las condiciones del terreno húmedo y resbaladizo parecen haber contribuido decisivamente al trágico desenlace. El coche ha caído aproximadamente 100 metros (unos 328 pies), y ha sido localizado más tarde esa misma mañana por un cuidador local. Los cuerpos de la pareja han sido hallados al pie de una formación rocosa, mientras que restos del vehículo estaban dispersos entre la vegetación.

De momento no hay indicios de la participación de terceros

Las autoridades han informado que no se encontraron signos de violencia en la escena ni en los cuerpos, y que el freno de mano del vehículo estaba activado. Esta información refuerza la hipótesis de que el coche se habría movido de forma accidental, provocando su caída. Vecinos del área han afirmado haber escuchado un fuerte ruido entre la 1:30h y las 2:00h, pero la oscuridad y la densa vegetación han impedido que notaran de inmediato lo ocurrido.

La Policía Militar ha indicado que el accidente probablemente ha sucedido alrededor de la 1:00h. El caso sigue en investigación mientras se esperan los informes forenses. Por el momento, no hay indicios de que haya terceras personas involucradas. Adicionalmente, imágenes compartidas por medios como CNN Brasil y el New York Post muestran el vehículo completamente destruido tras el impacto. “Vi el motor a lo lejos… El coche cayó desde casi 137 metros. Fue una escena impactante”, ha relatado el testigo Tiago Amorim.

Adriana Ribeiro era madre de dos hijos, y Marcone Cardoso tenía un hijo de 4 años.