Muere un piloto ucraniano de 46 años en un accidente cuando aterrizaba su caza MiG-29

Un piloto de combate ucraniano de 46 años ha fallecido este miércoles al estrellarse su avión MiG-29 durante una maniobra de aterrizaje en una base aérea del oeste de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmaron el accidente en un comunicado, en el que expresaron sus condolencias a la familia y seres queridos del fallecido, un veterano con experiencia en el manejo de este tipo de aeronaves.

Investigan las causas del siniestro

Las autoridades militares han abierto una investigación para determinar las causas exactas del accidente, que se produjo en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. El MiG-29, un caza polivalente de origen soviético en servicio desde la década de 1980, formaba parte de la flota aérea utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania en diversas misiones de defensa.

La muerte de este piloto se produce en un momento de máxima tensión en el conflicto entre Ucrania y Rusia, donde la Fuerza Aérea Ucraniana juega un papel crucial en la defensa del espacio aéreo nacional. Este incidente recuerda los riesgos constantes a los que se enfrentan los pilotos militares, incluso en operaciones rutinarias, en un contexto de guerra que ya se extiende por más de dos años.