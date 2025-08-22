Muere una trabajadora humanitaria británica en un ataque con drones de Rusia sobre Ucrania

La familia de Annie Lewis Marffy, una trabajadora humanitaria británica de 69 años, está sumida en el dolor tras su muerte en un ataque con dron en Ucrania. La tragedia ha dejado a sus seres queridos en un limbo burocrático que les impide repatriar su cuerpo.

Marffy, originaria de Silverton, en el condado inglés de Devon, había viajado a Ucrania a finales de mayo en un coche cargado de suministros humanitarios, movida por su inquebrantable espíritu de ayuda y solidaridad.

Según un informe policial, el ataque se produjo entre el 11 y 12 de junio en la región del Donbas, donde la mujer sufrió “lesiones incompatibles con la vida” mientras desarrollaba su labor humanitaria. Su cadáver permanece en un área de conflicto activo, complicando cualquier intento de recuperación.

Un proceso burocrático interminable

La familia de Marffy enfrenta ahora una situación administrativa extremadamente compleja. Katarzyna Bylok, fundadora de la ONG Aid Ukraine, explicó que recuperar los restos en una “zona de muerte” resulta prácticamente imposible, y advirtió que el proceso de certificación podría tardar entre seis y doce meses.

El hijo de la voluntaria, Charlie Lewis Marffy, la describió como una mujer “increíble, ingeniosa, amable e inteligente”. Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores británico mantiene contacto con las autoridades ucranianas, la ausencia de un certificado de defunción mantiene a la familia atrapada en una dolorosa incertidumbre.