Mueren 15 personas en Sri Lanka después de que un autobús caiga por un acantilado

Un autobús turístico sufrió un fatal accidente en la región montañosa de Ella, al este de Colombo, Sri Lanka, provocando una tragedia. El vehículo, que regresaba de una visita a una plantación de té, se precipitó por un terraplén tras chocar con otro automóvil, destrozando la barrera de protección y cayendo por una pendiente de más de 300 metros.

El siniestro dejó un panorama desolador, con 15 personas muertas y otras 16 heridas, entre ellas cinco niños. Las imágenes compartidas muestran la magnitud de la destrucción, con la carrocería completamente destrozada y los restos dispersos en el escarpado terreno.

Los testimonios de los supervivientes revelan momentos de terror antes del impacto. El conductor, consciente del peligro inminente, habría gritado a los pasajeros para que se agarraran. Una de las sobrevivientes relató haber sido arrojada por una ventana rota, logrando escapar del amasijo de metal.

La policía ha iniciado una investigación que apunta inicialmente a una pérdida de control del vehículo a alta velocidad. Las fotografías del lugar muestran la presencia de soldados y equipos de rescate, evidenciando la complejidad de las operaciones en este terreno montañoso y de difícil acceso.

Este accidente no es un hecho aislado en Sri Lanka. Expertos y autoridades han alertado repetidamente sobre los riesgos de las carreteras de montaña, caracterizadas por su estrechez y escaso mantenimiento. Un precedente similar ocurrió en mayo, cuando otro autobús cayó cerca de Kotmale, terminando con 21 fallecidos.