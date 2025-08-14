Mueren dos recién nacidos en un hospital de Italia infectados con Serratia: qué es esta bacteria y cómo afecta a los niños

La unidad de terapia intensiva neonatal del Hospital San Maurizio en Bolzano, Italia, ha sido sacudida por un trágico evento que ha cobrado la vida de dos bebés prematuros en un breve período de tiempo.

Los servicios sanitarios han confirmado que la causa de estos decesos fue la bacteria Serratia marcescens, un patógeno potencialmente mortal para recién nacidos con sistemas inmunitarios frágiles.

El director medico de la Autoridad Sanitaria del Tirol del Sur, Josef Widmann, reveló detalles sobre el incidente. Los bebés, que pesaban alrededor de 700 gramos y tenían aproximadamente tres semanas de vida, sucumbieron ante las complicaciones derivadas de su prematuridad y la infección bacteriana.

Las sospechas iniciales apuntan a una posible transmisión del patógeno por parte de la madre de uno de los recién nacidos, lo que ha desencadenado una investigación interna para determinar las circunstancias exactas del contagio.

El hospital tomará nuevas medidas

El hospital ha respondido implementando protocolos de higiene extremadamente rigurosos y planificando el traslado de la unidad de terapia intensiva neonatal a un área con menor riesgo de infecciones.

Zaebisch, uno de los doctores del centro, reconoció la dificultad de prevenir completamente estos casos, a pesar de los protocolos establecidos. Como medida adicional, se ha decidido limitar las admisiones de partos de alto riesgo para proteger a los recién nacidos más vulnerables.

¿Qué provoca esta bacteria?

Serratia marcescens es una bacteria conocida por su presencia en entornos hospitalarios, capaz de provocar síntomas como fiebre, escalofríos, e incluso cuadros tan graves como insuficiencia respiratoria y shock séptico.