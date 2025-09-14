La muerte de un hombre atragantado con un pastelito en una residencia de ancianos lleva a una investigación policial que dura 11 meses

La policía ha abierto una investigación sobre la muerte de Alexander Ballmann, de 45 años, ocurrida en la residencia Sandsground Care Home, en Highworth (Inglaterra). El suceso se produjo cuando Ballmannse atragantó con un cupcake decorado con malvavisco, lo que derivó en graves complicaciones médicas.

Según recoge elDaily Mail, el residente falleció poco después de ingerir el dulce, pese a los intentos de reanimación realizados por el personal del centro y por los equipos de emergencia desplazados al lugar. Ballmann fue trasladado al hospital en estado crítico, donde finalmente murió.

El informe médico señala que Ballmann padecía el síndrome de Cornelia de Lange, un trastorno genético que provoca serias dificultades en la deglución y que pudo haber incrementado el riesgo en la ingesta de determinados alimentos.

La investigación policial contempla varias actuaciones, como la autopsia forense, entrevistas al personal de la residencia y un análisis de los protocolos de atención. Un portavoz policial explicó que se encuentran “investigando activamente” las circunstancias del fallecimiento, mientras el centro colabora aportando la información solicitada.

El procedimiento judicial ha quedado aplazado, pendiente de nueva fecha, y las pesquisas se centran en determinar si se cumplieron adecuadamente los protocolos de seguridad, las circunstancias exactas del atragantamiento y la posible existencia de fallos en la atención inmediata.