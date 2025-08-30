Una mujer de 71 años, apuñalada en Canadá en un supuesto ataque antisemita

Una mujer septuagenaria fue víctima de un violento apuñalamiento en un supermercado de Ottawa, capital de Canadá, marcando un grave episodio de antisemitismo. La agresión, ocurrida en pleno día mientras realizaba sus compras, obligo a su traslado inmediato al hospital, aunque finalmente pudo ser dada de alta ese mismo día. El primer ministro Mark Carney condenó enérgicamente el ataque, calificándolo de "insensato" y manifestando su apoyo a la comunidad judía.

El establecimiento, reconocido por su amplia oferta de productos kosher, fue el escenario de este deplorable suceso. La policía local detuvo al agresor, también de 71 años, quien fue posteriormente acusado de "agresión grave". Las autoridades confirmaron que se trata de un crimen motivado por el odio.

Reacción social

El primer ministro Carney utilizó su cuenta en la red social X para expresar su profunda preocupación, reiterando su compromiso de combatir el antisemitismo en todas sus manifestaciones. "No están solos", afirmó, enviando un mensaje de solidaridad a la comunidad judía canadiense, que se siente cada vez más amenazada por este tipo de actos de violencia.

La respuesta política no se hizo esperar. Pierre Poilievre, líder de la oposición conservadora, exigió medidas más contundentes, proponiendo reforzar las leyes contra los crímenes de odio e incluso la deportación de individuos que “propagan el odio”.

El alcalde de Ottawa, Mark Sutcliffe, anunció un incremento de patrullas policiales para garantizar la seguridad en los vecindarios. Este ataque se produce en un momento especialmente tenso, marcado por el aumento de incidentes antisemitas en Canadá tras el estallido del conflicto derivado del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.