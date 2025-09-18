Una mujer abandona a su perro en un taxi tras no poder embarcar con él en el aeropuerto de Bruselas

Un caso de abandono animal en el aeropuerto de Bruselas ha generado indignación en Bélgica. Una mujer, tras no poder embarcar con su perro en un vuelo, decidió dejarlo en un taxi para que lo trasladara a un refugio, mientras ella continuaba sola con sus vacaciones.

El perro, un American Bully de nombre Pako, fue rechazado por la aerolínea porque pertenece a una raza braquicéfala (de hocico achatado), lo que incrementa el riesgo de problemas respiratorios durante los vuelos. Esta normativa es común en varias compañías aéreas que restringen el transporte de animales con estas características.

La dueña, en lugar de posponer su viaje o buscar una alternativa, optó por enviar al animal en taxi hasta el refugio SRPA Veeweyde, en Anderlecht, a las afueras de Bruselas. Desde la protectora confirmaron la llegada del perro y denunciaron públicamente la situación. “Estamos profundamente impactados. El animal estaba en buen estado físico, pero lo que ocurrió es un abandono en toda regla”, declaró el presidente del refugio.

El caso además plantea un problema legal: en Bélgica, enviar a un animal en taxi a un refugio no se considera un procedimiento válido de entrega, sino abandono. Por ello, la dueña podría enfrentarse a sanciones.

Días después, familiares de la mujer se presentaron en el refugio para recoger a Pako y hacerse cargo de él. Mientras tanto, el episodio ha desatado un debate en la prensa belga y en redes sociales sobre la responsabilidad de los propietarios y la necesidad de endurecer las sanciones contra el abandono animal.