Operación estética
Una mujer contrata una operación estética por internet y casi muere: la infección le devoró el estómago
La operación en Turquía le provocó una infección que devoró su abdomen desde dentro. Ahora lucha por recuperarse mientras su familia recauda fondos para cubrir el tratamiento
Soreena O'Malley, una mujer británica de 34 años, atraviesa una pesadilla médica tras someterse a una abdominoplastia contratada por internet, gestionada a través de una oferta en Facebook. La operación, realizada en Turquía, se llevó a cabo sin traducción adecuada de los documentos de consentimiento, lo que dejó a la paciente sin información clara sobre los riesgos.
Tras la intervención, Soreena quedó con una herida abierta en el abdomen, sin poder moverse y con una infección que comenzó a devorarle el estómago desde dentro. Al regresar al Reino Unido, necesitó un injerto de piel y atención médica especializada. Su familia inició una campaña de recaudación para afrontar los costes del tratamiento, la rehabilitación y posibles acciones legales.
Soreena no está sola. Otras mujeres, como Sara Platt, han compartido experiencias similares, alertando sobre los peligros de someterse a intervenciones en el extranjero sin respaldo profesional. Ambas coinciden en un mensaje claro: “No vale la pena arriesgar la vida por una oferta estética”.
