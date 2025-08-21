Una mujer estadounidense mata a su marido y dos de sus hijos antes de suicidarse: "Eran la familia perfecta"

Emily Long, una madre de 34 años, se convirtió en protagonista de una de las tragedias más impactantes en Madbury, Nueva Hampshire EE UU. En un acto que ha dejado a la localidad en estado de shock, quitó la vida a su esposo Ryan Long, de 48 años, y a sus dos hijos, Parker de 8 y Ryan de 6, antes de suicidarse, dejando a su hija menor de 3 años huérfana como única superviviente.

Una llamada al 911 desencadenó el descubrimiento de esta macabra escena. Las autoridades encontraron los cuerpos en la residencia familiar, con un arma cerca que evidenciaba un desenlace premeditado, revelando las profundas luchas internas de una madre completamente abrumada.

Un difícil duelo que no fue capaz de soportar

Tan solo dos días antes del tiroteo, Emily publicó un alarmante video de TikTok donde hablaba de sus dificultades para lidiar con la mala salud de su esposo. A Ryan le diagnosticaron glioblastoma terminal, un tipo agresivo de cáncer cerebral.

Los días previos a la tragedia mostraban a una mujer al límite de sus capacidades emocionales. En sus últimos videos, Emily prometía luchar contra su depresión, sin imaginar el trágico desenlace que la esperaba.

En videos separados, habló sobre el dolor de tener que decirles a sus hijos que el diagnóstico de Ryan era terminal. Explicó que sus dos hijos mayores comprendían la enfermedad y el desenlace mejor que su hijo menor.

Los vecinos expresaron su conmoción y describieron a los Long como "una familia perfecta". "Era una familia perfecta, por lo que sabíamos", declaró el vecino Bevy Ketel a la cadena WBZ-TV. "Es simplemente impactante. No lo vimos venir".

"Según la información disponible en este momento, parece que en la madrugada del lunes 18 de agosto de 2025, la Sra. Long tomó una pistola de la casa y causó la muerte de Ryan Long y sus dos hijos, Parker y Ryan, y luego se quitó la vida inmediatamente después", declaró el médico forense al medio inglés Daily Mail .