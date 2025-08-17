Una mujer lucha por enterrar a su madre en la tumba familiar, pero el alcalde y la justicia se lo niegan por un papel burocrático

La historia de Christiane, fallecida a los 77 años, ha desatado una polémica legal en Francia que pone en evidencia la complejidad de los procesos de inhumación y el choque entre voluntad familiar y burocracia. Su hija, decidida a sepultarla en la cripta familiar ubicada en el municipio de Ménéac, Francia, se enfrenta a la negativa de las autoridades locales, que alegan la falta de documentación oficial que acredite el derecho de uso sobre el espacio funerario.

Aunque la cripta cuenta con espacio disponible, el ayuntamiento rechaza la solicitud basándose en la legislación francesa, que prohíbe nuevas inhumaciones en cementerios cerrados sin cumplir estrictos requisitos de higiene y salubridad. El punto central del conflicto es la ausencia de un título de concesión, documento imprescindible para autorizar el enterramiento.

El Tribunal Administrativo de Rennes ha respaldado la postura del municipio, subrayando que la solicitud carece de los documentos necesarios para proceder con el traslado. La hija de Christiane ha expresado públicamente su frustración y dolor, defendiendo que su madre merece descansar junto a sus ancestros, como dicta la tradición familiar. Sin embargo, las autoridades mantienen una postura inflexible, amparadas en la estricta interpretación de la normativa vigente.