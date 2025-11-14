Terrorismo
Una mujer sueca es condenada por mantener esclavizados a yaizidíes durante el Califato del Estado Islámico
Se trata de la primera sentencia en el país nórdico contra personas que se unieron a la banda yihadista
Una mujer sueca ha sido condenada a 12 años de prisión por cometer genocidio y crímenes de guerra contra el pueblo yazidí tras unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria.
Lina Ishaq, de 52 años, fue declarada culpable de mantener como esclavos a tres mujeres yazidíes y seis niños de la misma etnia en Raqqa entre 2014 y 2016. Es la primera vez que los crímenes del EI contra los yazidíes, una de las minorías religiosas de Irak, se juzgan en Suecia.
