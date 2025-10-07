Múnich (Alemania) ya cuenta con un láser para neutralizar drones: qué se sabe del innovador sistema

La irrupción de drones no identificados en los aeropuertos se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad en Europa durante las últimas semanas. Dinamarca, Noruega y Alemania han sido algunos de los países que se han visto obligados a cerrar temporalmente su espacio aéreo por precaución, lo que se ha traducido en decenas de vuelos cancelados, desviados y con importantes retrasos.

El pasado viernes, el aeropuerto de Múnich tuvo que cerrar por segunda vez en apenas 24 horas tras una nueva alerta por la presencia de vehículos aéreos no tripulados. La noche anterior también había sido clausurado por motivos similares, afectando a cerca de 3.000 pasajeros.

Para hacer frente a este tipo de incidentes, el aeropuerto de la capital bávara ha decidido adoptar nuevas medidas de seguridad, entre las que figura la instalación de un sistema láser en las inmediaciones de la infraestructura aérea, según informó el medio alemán Bild, citando fuentes anónimas de seguridad.

De acuerdo con el tabloide, el dispositivo láser se ha ubicado cerca de una de las pistas con el objetivo de detectar y rastrear drones no autorizados. Este sistema permitiría calcular la distancia a la que se encuentran los aparatos, proporcionando información más precisa a la policía y a los servicios de seguridad para actuar e interceptarlos con mayor eficacia.

No obstante, tal y como apunta United24, por el momento se desconoce si la tecnología empleada incluye interceptores láser activos o si se trata únicamente de telémetros destinados a la detección. Consultadas por más detalles, las fuerzas alemanas se han negado a ofrecer información adicional, alegando motivos de seguridad.

Así funcionan otros sistemas de defensa antidrones

Lo cierto es que el uso de este tipo de tecnología se encuentra en pleno auge ante el crecimiento del tráfico de drones. Recientemente, la empresa australiana Electro Optic Systems (EOS) anunció el desarrollo de un potente cañón láser capaz de neutralizar hasta 200 drones de tamaño medio que operen con su propia fuente de energía.

El sistema contaría con una potencia de hasta 150 kilovatios y podría destruir drones a una distancia de tres kilómetros, además de desactivar sensores ópticos hasta a 15 kilómetros, con un campo de acción de 360 grados. Asimismo, podría instalarse sobre contenedores de transporte estándar de seis metros, de los que sobresaldrían dos unidades emisoras en la parte superior, según destaca New Atlas.

De igual manera, también podría adaptarse a la plataforma de un vehículo, lo que le otorgaría mayor movilidad. Al disponer de su propia fuente de alimentación interna, el sistema podría operar incluso sin suministro eléctrico externo.