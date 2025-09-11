Netanyahu arremete contra Sánchez y le acusa de lanzar "amenazas genocidas" contra Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha acusó este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lanzar una "flagrante amenaza genocida" contra Israel por alegar que España no puede frenar la ofensiva sobre Gaza porque "no tiene bombas nucleares", según recoge EFE.

"El primer ministro español dijo ayer que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque 'España no tiene armas nucleares'. Esa es una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", ha afirmado Netanyahu en su cuenta de la red social X, en referencia a la comparecencia de Sánchez el lunes en la Moncloa.