Netanyahu asegura que el plan de Israel es "la mejor manera de terminar la guerra"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantiene que el plan de Israel es "la mejor manera para terminar la guerra". Se refiere a los planes que su Gobierno aprobó el pasado viernes, que pasan por ocupar totalmente la Franja de Gaza entrando a la ciudad de Gaza, y que ha generado el rechazo unánime de toda la comunidad internacional.

Netanyahu ha celebrado este domingo a las 15:30 (hora española) una rueda de prensa con los medios internacionales que ha convocado para "contar la verdad". También celebrará otra rueda de prensa con medios israelíes en unas horas, a las 19:00 horas.

En esta rueda de prensa, Benjamin Netanyahu ha asegurado que el plan de ocupar militarmente toda la Franja es la mejor manera para terminar al guerra. También ha asegurado cuáles son los planes para "el día después de que desaparezca Hamás", y que pasan por desmilitarizar a esta organización y crear una administración civil, pacífica "y no israelí" para la Franja "que no eduque a sus niños en el terror, que no pague terroristas y que no auspicie ataques terroristas contra Israel".

La rueda de prensa de Netanyahu llega después de que toda la comunidad internacional expresara su preocupación al conocerse los planes israelíes de ocupar militarmente toda al Franja de Gaza, después de que las negociaciones por alcanzar una tregua volvieran a encallar hace unos días. El secretario general de Naciones Unidas expresó su preocupación porque este movimiento, que se daría a la vuelta del verano, pudiera escalar todavía más la violencia en la región. Alemania, histórico aliado de Israel, ha anunciado un embargo de armas a Tel Aviv.

Netanyahu también ha asegurado que su plan no es ocupar la Franja de Gaza, sino "liberarla". "Una vez que los terroristas hayan depuesto las armas, la Franja de Gaza será desmilitarizada, se establecerán zonas de seguridad en las fronteras de Israel y se establecerá una administración civil", ha insistido. Es, a su juicio, "la mejor manera de poner fin a la guerra". "Hamás todavía tiene miles de terroristas en Gaza. (...) Los gazatíes nos piden que los liberemos de Hamás".

Por su parte, Israel vive manifestaciones multitudinarias convocadas por los familiares de los rehenes todavía cautivos en Gaza por Hamás. Para el próximo fin de semana se ha convocado una huelga general que podría paralizar Israel.

En una entrevista en LA RAZÓN publicada este domingo, la nueva encargada de negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, ha defendido que el plan de su país no es ocupar Gaza sino "acabar con Hamás". "Es un ultimátum".