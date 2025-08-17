La niñera que entregaba niños con autismo a su novio para que abusara de ellos, condenada a 100 años de cárcel

En uno de los casos más devastadores de abuso sexual infantil registrados en Estados Unidos, Brittney Mae Lyon, de 31 años, ha sido condenada a 100 años de prisión por su participación en la explotación sistemática de menores. Bajo la fachada de una niñera en línea, Lyon, ocultaba una realidad macabra: entregaba niños a su pareja, Samuel Cabrera, quien los sometía a abusos mientras los grababa.

La pesadilla comenzó a desmoronarse en 2016, cuando una niña de siete años reveló los abusos a su madre, lo que desencadenó una investigación policial que culminó con el arresto de la pareja.

Las víctimas, en su mayoría niños autistas de entre tres y siete años, eran incapaces de comunicar el horror que vivían. Lyon se declaró culpable de múltiples cargos de abuso sexual y secuestro. Por su parte, Cabrera recibió una condena de ocho cadenas perpetuas más 300 años adicionales por 35 delitos graves.

Durante la investigación, las autoridades incautaron seis discos duros que contenían cientos de vídeos documentando los abusos. Algunos menores incluso fueron drogados, lo que aumentaba su vulnerabilidad y dificultaba aún más la detección del crimen.

A pesar de la sentencia de 100 años, persiste la preocupación de que Lyon pueda optar a libertad condicional tras cumplir solo 20 años.