Un niño de 14 años frustrado por sus malas notas: Portugal identifica a uno de los pirómanos que arrasa sus montes

La Policía Judicial (PJ) ha identificado a un menor de 14 años como presunto autor de varios incendios forestales que se han sucedido durante los últimos cuatro veranos en las freguesías de Seidões, Ardegão y Arnozela, en el municipio de Fafe (Braga). Los incendios, en ocasiones diarios, causaron alarma entre la población local y devastaron amplias zonas de bosque.

Según el comunicado de la PJ, el joven actuaba movido por un “cuadro de revuelta y frustración”, asociado a sus bajas calificaciones escolares y la precariedad de sus relaciones sociales. Las investigaciones realizadas fueron constantes y culminaron en su identificación tras la recolección de pruebas sólidas.

Este verano, se detalló que el menor llevó a cabo incursiones en zonas forestales utilizando a veces una trotineta para desplazarse rápidamente. Atizaba los incendios con fósforos y huía en dirección a su hogar, donde se refugiaba tras provocar el fuego. La PJ no descarta la posibilidad de que en algunos casos actuara acompañado por otros.

Tras su identificación, el adolescente confesó los hechos. La PJ ha comunicado el caso al Ministerio Público, que continuará con los trámites pertinentes ante el Tribunal de Familia y Menores. Las autoridades advierten de los riesgos añadidos por la orografía de la región y el alto potencial de propagación de los incendios, debido a la abundante vegetación en la zona.