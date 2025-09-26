Un niño de 9 años se ofrece como donante para salvar la vida de su padre: “Quiero ayudarlo a seguir aquí”

Un gesto de amor y valentía ha conmovido al personal médico del Centro Oncológico Cedars-Sinai y a miles de personas que han conocido la historia de Stephen Mondek, un niño de 9 años que decidió donar su médula para intentar salvar la vida de su padre, Nick Mondek, de 48 años, afectado por un tipo agresivo de cáncer de médula ósea.

La enfermedad, que había reaparecido tras un primer tratamiento, obligó a los especialistas a buscar alternativas más complejas. El primer trasplante, realizado con células de su hermano Dave, solo logró contener temporalmente el tumor. Las mutaciones genéticas presentes en el cáncer de Nick complicaban cualquier estrategia terapéutica, elevando el riesgo de recurrencia.

La posibilidad de un segundo trasplante surgió al confirmarse la compatibilidad genética entre Stephen y su padre. Nick fue especialmente cuidadoso en no presionar al menor, consciente de la responsabilidad emocional que implicaba la decisión.

El procedimiento combinó la extracción de células madre del niño, bajo anestesia general, con una quimioterapia intensiva preparatoria para Nick. Dos semanas después de la intervención, el paciente fue dado de alta e inició su recuperación junto a su familia.

Los médicos han sido prudentes al señalar que, aunque el trasplante representa la mejor opción de supervivencia, será necesario un seguimiento prolongado para confirmar la consolidación de la remisión. Se estima que hará falta aproximadamente un año para evaluar si el nuevo sistema inmunológico, reconstituido con las células del niño, logra combatir completamente el cáncer y prevenir futuras recaídas.

La familia recibió el resultado con profunda emoción. Nick expresó su alegría por “seguir aquí y verlos crecer”, mientras Stephen manifestó su satisfacción por haber ayudado a su padre, destacando el placer de tenerlo en casa.