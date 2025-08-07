Un niño de seis años se debate entre la vida y la muerte tras un aparatoso accidente en un parque acuático

Un impactante suceso ha sacudido un parque acuático en San Petersburgo, Rusia, donde un niño de seis años, llamado Gleb, ha quedado gravemente herido tras un accidente inesperado. La tragedia ha ocurrido cuando el pequeño fue golpeado por una mujer que descendía por un tobogán, mientras su padre transitaba imprudentemente por una zona prohibida.

El incidente se ha producido en medio de múltiples advertencias de los socorristas, quienes habían intentado prevenir el peligroso desplazamiento del padre con su hijo cerca de las salidas de los toboganes. A pesar de las señales de alerta, la situación ha resultado en una colisión que ha dejado al menor con lesiones significativas.

Las consecuencias del accidente fueron devastadoras para Gleb, quien ha sufrido una ruptura del lóbulo izquierdo del hígado y sangrado interno en la cavidad abdominal. Inmediatamente después del impacto, fue trasladado de emergencia al hospital, donde fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos para recibir atención médica especializada.

La actitud del padre ha sido catalogada como desacato de las normas suponiéndole consecuencias legales

Las autoridades rusas iniciaron una investigación criminal centrada en la conducta del padre, señalándolo como principal responsable de la negligencia. En un comunicado oficial, se ha manifestado que el progenitor, al ignorar las advertencias del personal, ha expuesto a su hijo a un riesgo innecesario que ha resultado en lesiones corporales que requirieron hospitalización urgente. El suceso cobra mayor relevancia al contextualizarse con otro trágico incidente previo en un parque acuático del Reino Unido, donde una niña de cuatro años ha perdido la vida.