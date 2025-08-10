Nueva York pide a sus vecinos que se confinen por la mala calidad del aire: la clave, los incendios en Canadá

La ciudad de Nueva York vive este domingo una nueva jornada marcada por el aire contaminado. La causa principal vuelve a estar al norte: el humo procedente de los incendios forestales que arrasan Canadá se ha desplazado hacia el noreste de Estados Unidos, dejando cielos turbios y niveles de polución superiores a lo recomendable.

La Oficina Nacional de Meteorología (National Weather Service) emitió a las 00:35 de la madrugada una alerta de calidad del aire que se prolongará hasta las 23:00 horas. La advertencia afecta a todos los distritos de la ciudad, Manhattan, Bronx, Staten Island, Brooklyn y Queens, así como a los condados de Rockland y Westchester.

El aviso se debe a que las concentraciones de ozono a nivel del suelo se prevé que superen un índice de calidad del aire (AQI) de 100, umbral a partir del cual se incrementan los riesgos para la salud. Según las autoridades sanitarias estatales, se recomienda limitar las actividades físicas intensas al aire libre y, en la medida de lo posible, permanecer en interiores.

Las personas con mayor vulnerabilidad son los niños, los mayores y quienes padecen problemas respiratorios como asma o enfermedades cardíacas. En caso de presentar síntomas como dificultad para respirar, irritación en la garganta o mareos, se aconseja contactar con un médico.

AccuWeather clasifica la calidad actual del aire en la categoría de “pobre”, con un índice de 56, y recuerda que incluso quienes no pertenecen a los grupos de riesgo podrían notar molestias si pasan mucho tiempo al aire libre. También recomienda reducir el uso de vehículos y de herramientas que funcionen con motores de gasolina para evitar añadir más contaminantes.

A la contaminación se suma una inminente ola de calor. Las previsiones apuntan a que este lunes, 11 de agosto, los termómetros en Nueva York superarán los 32 °C (90 °F), con un ascenso paulatino de la temperatura hasta alcanzar el jueves los 34 °C (93 °F). El fin de semana podría traer un alivio moderado, con máximas en torno a los 31 °C (88 °F).

“Es probable que se registren nuevos récords de calor en el norte del estado de Nueva York, Nueva Inglaterra y zonas de Ontario y Quebec, con sensaciones térmicas que llegarán a rozar los 38 °C o incluso más”, explicó el meteorólogo senior de AccuWeather, Brett Anderson.