Nuevo ataque con un misil contra un buque en aguas al sur de Yemen

Un buque que transitaba en aguas al sur de Yemen ha sido objetivo de un ataque con misil este martes, según ha denunciado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO), vinculado a la Armada británica, si bien ha indicado que el proyectil habría impactado cerca de la embarcación, sin llegar a impactar directamente contra ella.

UKMTO ha especificado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que el "incidente" ha tenido lugar a unas 120 millas náuticas (cerca de 222 kilómetros) de la ciudad de Adén, antes de afirmar que "el capitán informa sobre un golpe y el sonido de una explosión en las cercanías del buque".

"El buque y la tripulación están a salvo y se dirigen al puerto más cercano. Las autoridades están investigando", ha subrayado, sin que por el momento haya datos sobre la bandera de la embarcación y sin que los hutíes se hayan pronunciado por ahora sobre este incidente en el golfo de Adén.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.