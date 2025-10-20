El nuevo jefe de AFRICOM visita Marruecos para las relaciones EE.UU-Rabat

El nuevo comandante de AFRICOM, el general Dagvin Anderson , se encuentra de visita en Marruecos. Hoy se ha reunido en Rabat con Abdellatif Loudiyi, ministro delegado de la Administración Nacional de Defensa. Las conversaciones se centraron en el compromiso de fortalecer la asociación estratégica entre Marruecos y Estados Unidos, plasmado en la Hoja de Ruta de Cooperación en Defensa 2020-2030, firmada en Rabat el 2 de octubre de 2020. Ambas partes reafirmaron su deseo de consolidar la cooperación militar en nuevas áreas e impulsar el desarrollo de la industria de defensa en Marruecos, según un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Reales (FAR).

El General Anderson también fue recibido por el General Mohammed Berrid, Inspector General de las FAR y Comandante de la Zona Sur. "Esta reunión brindó la oportunidad de explorar los múltiples aspectos de la cooperación militar bilateral en un espíritu de colaboración fortalecida, incluyendo la modernización y el fortalecimiento de las capacidades operativas de las FAR, así como el entrenamiento conjunto", añade el comunicado.

También "intercambiaron puntos de vista sobre la situación regional y examinaron formas de fortalecer la seguridad y la estabilidad en la región". Estados Unidos está considerando la creación de un comando militar independiente para las operaciones en África. Se espera que Marruecos albergue el nuevo cuartel general, según medios marroquíes.