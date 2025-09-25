Un nuevo reto viral causa estragos en EEUU: un muerto y un herido grave por intentar hacer esto con el coche

Las autoridades del condado de Northampton (Pensilvania, EE UU) han presentado cargos contra dos adolescentes tras registrarse dos incidentes vinculados a retos virales en TikTok. En uno de ellos falleció un joven de 17 años, mientras que en el otro un chico de 20 quedó con daños permanentes en la cabeza. Según la Fiscalía, los conductores actuaron de manera imprudente al participar en acrobacias peligrosas inspiradas en tendencias de la red social.

El fiscal del distrito, Stephen Baratta, anunció los cargos en una rueda de prensa celebrada el pasado martes. Explicó que ambos sucesos se investigan como ejemplos de “uso imprudente de vehículos” motivado por desafíos de internet. “Es importante que el público comprenda que estos retos pueden tener consecuencias graves en el mundo real, generando un riesgo considerable para los participantes y también para terceros”, advirtió Baratta.

En el primer caso, ocurrido en junio en el aparcamiento de Freedom High School, un adolescente de 17 años ató una mesa plegable al coche que conducía y arrastró en ella a un compañero. El vehículo circulaba a gran velocidad y la víctima salió despedida, impactando contra otro automóvil estacionado. El menor, identificado por medios locales como David Nagy, falleció a consecuencia del golpe. El conductor ha sido acusado de homicidio involuntario y conducción imprudente.

El segundo incidente se produjo en marzo cerca de William Penn Highway. Una joven de 19 años conducía su coche mientras una amiga de 20 años viajaba en el maletero tratando de “surfear” sobre el vehículo en marcha. La práctica terminó en tragedia cuando la pasajera cayó al asfalto y sufrió lesiones cerebrales descritas como “catastróficas y permanentes”. La conductora afronta ahora cargos por agresión agravada, conducción temeraria y otros delitos relacionados con la seguridad vial.

Consecuencias judiciales y respuesta de TikTok

El fiscal subrayó que los acusados no actuaron con intención de provocar un daño, pero recalcó que su conducta fue lo suficientemente temeraria como para ser considerada delictiva. Baratta aseguró haber prometido a las familias de las víctimas que los responsables rendirán cuentas públicamente y, una vez asumida la culpabilidad, podrán acceder a un proceso de supervisión que, en caso de completarse sin incidencias, permitiría solicitar la eliminación de sus antecedentes. Todo apunta a que, al tratarse de infractores primerizos, los casos no llegarán a juicio.

Mientras tanto, TikTok defendió en un comunicado enviado a medios como ABC News que aplica políticas estrictas contra contenidos que promueven conductas peligrosas. La empresa indicó que entre enero y marzo eliminó de forma proactiva el 99,8% de los vídeos relacionados con este tipo de prácticas, y que más del 92% fueron retirados antes de recibir visualizaciones. Además, explicó que términos de búsqueda vinculados a estos desafíos redirigen a páginas de advertencia y recursos educativos.

Error de búsqueda "Car surf Challenge" TikTok

Estos sucesos reavivan el debate sobre el impacto de las redes sociales entre los más jóvenes y la necesidad de reforzar los controles sobre los retos virales que se difunden en ellas. Para las autoridades locales, la prioridad es concienciar de que este tipo de prácticas, lejos de ser un simple juego, pueden costar vidas.