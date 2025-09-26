Una parte de la Asamblea General de la ONU hace el vacío a Netanyahu y se ausenta de su discurso

Decenas de delegados de distintos países se pusieron de pie este viernes en el momento en que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se dirigía a la Asamblea General de la ONU y se ausentaron a modo de protesta.

En el momento en que tomó la palabra, la sala había quedado prácticamente vacía.

En su intervención, Netanyahu afirmó este viernes ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York que Israel "debe acabar el trabajo" en la Franja de Gaza y quiere hacerlo "lo antes posible".

"Los últimos elementos, los últimos remanentes de Hamás, se atrincheran en la ciudad de Gaza. Juran repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez", afirmó para justificar su ofensiva.

Netanyahu transmitió un mensaje a Hamás en su discruso, afirmando que si liberan a los rehenes cautivos en Gaza, "vivirán", y que si no lo hacen, Israel los perseguirá.

En su intervención, afirmó que los países que, como Francia, Reino Unido, Australia o Canadá, han reconocido recientemente el Estado de Palestina, "recompensan a los más antisemitas del mundo".