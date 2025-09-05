Del octágono a las urnas: el excampeón de la UFC Conor McGregor busca ser presidente de Irlanda

El excampeón de UFC Conor McGregor, reconvertido en activista, ha dado un nuevo paso hacia su candidatura presidencial en Irlanda. Con un mensaje provocador frente al Parlamento de Dublín, el exluchador busca movilizar el apoyo necesario para figurar en la lista oficial de candidatos.

Sus posibilidades políticas son limitadas, pero McGregor mantiene la esperanza de transformar su fama en influencia institucional, apelando directamente a concejales locales y electores.

La campaña de McGregor se sustenta en un discurso radical centrado en la inmigración y la defensa de la identidad nacional irlandesa. Propone someter a referéndum la participación de Irlanda en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, presentándose como la voz de una periferia supuestamente olvidada.

Obstáculos importantes para llegar a la presidencia

Su historial judicial representa un escollo importante para sus aspiraciones políticas. Una condena civil por valor de 250.000 euros y múltiples acusaciones de violación lo convierten en una figura difícil de confiar.

El sistema electoral irlandés impone requisitos estrictos para formalizar una candidatura presidencial. McGregor necesita el respaldo de al menos cuatro consejos municipales o 20 diputados y senadores, un desafío considerable que podría frenar su ambición.

Mientras ha conseguido algunos apoyos internacionales, su falta de experiencia política y sus antecedentes legales generan dudas significativas sobre su viabilidad.

McGregor adopta una estrategia directa para conseguir adeptos, apelando personalmente a los concejales locales. «Si sois concejales y creéis que vuestra voz es ignorada… apoyadme y os daré una tribuna», ha declarado, buscando conectar con representantes políticos locales frustrados.

Otros candidatos independientes, como el abogadoy la exmeteorólogatambién buscan ser incluidos en la lista oficial. Conor McGregor, por su parte, cuenta con el apoyo de... Donald Trump. El exluchador de MMA fue invitado a la Casa Blanca por el presidente estadounidense el 17 de marzo para el Día de San Patricio.