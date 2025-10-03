El odio en Francia a un judio que fue torturado hasta su muerte se mantiene con actos vandálicos

Un olivo dedicado a la memoria de Ilan Halimi fue arrancado del jardín Simone Veil en Menton (Alpes Marítimos). El acto, calificado de antisemita por el alcalde, provocó fuertes reacciones políticas. Fue torturado hasta la muerte durante tres semanas en 2006. El olivo, símbolo de paz y memoria, fue instalado el pasado agosto durante una ceremonia que reunió a funcionarios electos y representantes de la comunidad judía. Se ha abierto una investigación para identificar a los responsables.

El alcalde de Menton, Yves Juhel, dijo a France 3 : "Hoy presentaremos una denuncia y replantaremos un olivo". Aseguró que no había cámaras justo encima del árbol, sino dispositivos instalados en un lateral. Añadió: "Esto es un acto de vandalismo y, sin temor a decirlo, antisemita". El municipio también condenó el ataque, calificándolo de "grave e inaceptable".

La diputada de la Agrupación Nacional (RN), Alexandra Masson, también candidata a la alcaldía de Menton, denunció en redes sociales "un acto atroz, un insulto a la memoria de Ilan Halimi y a todas las víctimas del odio antisemita" . El presidente de la Metrópolis de Niza-Costa Azul, Christian Estrosi, también se refirió a una "profanación insoportable".

El Parque Pian, donde se arrancó el árbol, abarca tres hectáreas y alberga casi 540 olivos. Está cercado, se accede a él mediante puertas y tiene vistas al puerto de Menton Garavan. El joven olivo fue replantado rápidamente, según confirmó el municipio.

Este último acto vandálico se produce dos meses después de la destrucción de otro árbol en memoria de Ilan Halimi en Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Plantado en 2011, fue talado en agosto de 2025. Dos hermanos tunecinos fueron arrestados y su juicio está previsto para el 22 de octubre.

Ilan Halimi, de 23 años, fue secuestrado en 2006 por un grupo apodado "La Banda de los Bárbaros". Torturado durante casi tres semanas, falleció a causa de sus heridas tras ser encontrado moribundo. En la región de los Alpes Marítimos, las ciudades de Cannes y Niza también plantaron un olivo en su memoria.