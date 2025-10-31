La ONU acusa a EEUU de violar los Derechos Humanos con sus ataques sobre narcolanchas

Naciones Unidas ha advertido este viernes de que la ola de ataques lanzados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobre supuestas narcolanchas en aguas del Caribe y del Pacífico, que han dejado ya más de 60 víctimas mortales desde principios de septiembre, viola los Derechos Humanos, ya que no existe "ninguna justificación" legal para llevar a cabo estos bombardeos.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha tachado de "inaceptables" los bombardeos y ha instado a la Administración de Donald Trump a frenarlos de inmediato y "prevenir la ejecución extrajudicial" de las personas que viajan a bordo de estas embarcaciones, independientemente de las sospechas delictivas que pesen sobre ellos.

En este sentido, ha subrayado que combatir el tráfico internacional de drogas tiene también "límites". "El uso intencionado de la fuerza letal sólo está permitido como último recurso y contra individuos que representan una amenaza inmediata para la vida", ha señalado Turk, en un comunicado en el que ha recordado que el Derecho Internacional sí da margen para interceptar y detener a sospechosos.

El Alto Comisionado ha concluido, a partir de la "información muy escasa" facilitada por las autoridades estadounidenses, que "ninguno de los individuos en los barcos atacados representaba una amenaza inminente", por lo que ha llamado a investigar de manera "rápida, independiente y transparente" todos y cada uno de los ataques, con vistas incluso a procesar y condenar a quienes hayan violado la ley.