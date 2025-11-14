La ONU denuncia crecientes ataques a palestinos en Cisjordania: mil personas han muerto en cinco semanas

Cisjordania está sufriendo un aumento de los ataques contra palestinos por parte de soldados y colonos israelíes, con 1.017 asesinatos entre el 7 de octubre y el 13 de noviembre, alertó este viernes la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. El portavoz de la oficina, Thameen Al-Kheetan, añadió en rueda de prensa que el mes pasado se registraron más ataques de colonos en Cisjordania (260) que en cualquier otro mes desde 2006.

"Este incremento de la violencia se produce en un momento en el que las autoridades israelíes han aumentado las demoliciones de viviendas, la expropiaciones, los arrestos y las restricciones de movimientos", subrayó. También aseguró que las recientes imágenes que documentaron incendios premeditados de los colonos contra viviendas, camiones de reparto y otros objetivos "son repugnantes y reflejan ese patrón de creciente violencia contra los palestinos".

Como recoge EFE, Al-Kheetan denunció por otro lado que miles de palestinos siguen siendo desplazados a la fuerza, algo que según el derecho internacional puede ser considerado un crimen de guerra. El portavoz subrayó que la cifra de 1.017 palestinos asesinados desde el 7 de octubre no incluye a los que han fallecido durante su detención y agregó que en ese mismo periodo 59 israelíes murieron por ataques palestinos o en enfrentamientos violentos.

Preguntado por los periodistas, destacó que las autoridades israelíes no están investigando suficientemente los ataques de colonos y soldados, por lo que "prevalece la impunidad". En los recientes incendios provocados, por ejemplo, sólo cuatro colonos fueron arrestados y únicamente uno de ellos sigue bajo custodia, detalló.