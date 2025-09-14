Las orcas continúan su 'juego': un velero naufraga en la costa de Portugal por un nuevo ataque

Un grupo de orcas provocó el naufragio de una embarcación cerca de la Costa da Caparica, en el municipio de Almada, Portugal, generando una operación de emergencia marítima. Los servicios de rescate actuaron con rapidez para garantizar la seguridad de los tripulantes y las autoridades marítimas confirmaron que todos los ocupantes del velero fueron rescatados sin sufrir lesiones.

El incidente involucró a cuatro orcas que interactuaron de manera intensa con el velero del club Nautic Squad. Según el testimonio de Bernardo Queiroz, director del Mercedes-Benz Oceanic Lounge, en el diario Público, los animales ejecutaron una serie de movimientos violentos que provocaron daños importantes en la embarcación, incluyendo impactos con la cabeza y el cuerpo que comprometieron la estructura del timón.

La Marinha Portuguesa realizó un operativo que permitió el rescate de cinco personas del velero y cuatro personas de una embarcación turística adicional en la Bahía de Cascais. Ninguno de los tripulantes requirió atención médica.

Las características de este encuentro siguen un patrón de comportamiento observado en los últimos años, donde las interacciones entre orcas y embarcaciones se han vuelto más frecuentes en la costa oeste de la Península Ibérica. Según el portal orcas.pt, en el presente año se han registrado 73 interacciones entre estos mamíferos marinos y embarcaciones.