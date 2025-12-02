Otro "Chapito" se declara culpable de traficar con drogas en EEUU para evitar la cadena perpetua

Un nuevo "Chapito", Joaquín Guzmán López, hijo del célebre "Chapo" Guzmán, se declaró este lunes culpable en un tribunal federal de EEUU de delitos relacionados con tráfico de drogas tras haberse proclamado inocente el año pasado. También confesó haber secuestrado al ex socio de su padres y uno de los cerebros del narcotráfico mexicano, Ismael "el Mayo" Zambada. Conocido como por su alias El Güero, durante el juicio, el "Chapito" ha seguido una estrategia muy poco convencional entre los acusados, que se declaran de forma habitual inocentes de los cargos, al admitir su responsabilidad en el crimen ante una Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago.

Guzmán López, de 39 años, es miembro de los "Chapitos", el grupo de hermanos que tomó el control de una facción importante del Cartel de Sinaloa después de la condena y cadena perpetua del capo de la droga El Chapo en 2019.

Según los medios que estuvieron presentes en la audiencia, Guzmán López se proclamó responsable de supervisar la distribución de drogas como la cocaína, la heroína o el fentanilo mientras dirigía una facción del Cartel de Sinaloa junto a su hermano Ovidio. En la corte, vestido con un mono naranja, Guzmán López respondió cuando la jueza Sharon Coleman le preguntó sobre su ocupación: "Tráfico de drogas", dijo, informa Associated Press.

Además, reconoció que haber secuestrado al Mayo Zambada, que fue la persona que ayudó a su padre a fundar el Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más rentables del mundo. En una audiencia ante la jueza, el "Chapito" reconoció haberlo sacado de su escondite en México y haber obligado a sus cómplices a colocarle una bolsa en la cabeza y atarlo con bridas en las manos mientras lo trasladaban en avión bajo custodia estadounidense a un aeropuerto a las afueras de El Paso.

El abogado de Guzmán López dijo que el acuerdo de culpabilidad permite a su cliente evitar una sentencia de cadena perpetua automática, según Associated Press. Los fiscales dijeron que considerarían reducir aún más su condena si coopera con la justicia, aunque todavía enfrenta un mínimo obligatorio de 10 años. De momento, volverá al tribunal el 1 de junio de 2026, pero pierde el derecho a apelar.

El viernes pasado ya se dio a conocer en documentos judiciales que Guzmán López se declararía culpable en su vista de hoy, que en principio iba a tener carácter rutinario. El mexicano llegó a EE UU en 2024, en un vuelo privado con Ismael "el Mayo" Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, en lo que se sospecha fue un engaño hacia Zambada, supuestamente parte de otro acuerdo con la fiscalía.

El pasado julio, el hermano de Joaquín, Ovidio Guzmán López, también se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante este mismo tribunal, como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses cuyos términos no fueron divulgados. Ambos hermanos están acusados de dirigir una facción del Cartel de Sinaloa, designado por el Gobierno estadounidense como una organización terrorista. Por su parte, en agosto 'El Mayo' Zambada se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra en un tribunal federal de Nueva York.

La admisión de culpabilidad de los hijos del Chapo tiene como objetivo evitar sentencias de cadena perpetua, buscando reducciones en sus penas a cambio de su cooperación. Esta estrategia es común para líderes de cárteles enfrentados a cargos graves por el tráfico de fentanilo y otras drogas.