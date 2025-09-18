Un paciente psiquiátrico provoca un incendio en una habitación del hospital de Son Espases

Un paciente ingresado en la unidad de Psiquiatría del hospital Son Espases de Palma ha generado una situación de emergencia al iniciar un incendio intencionado en una habitación, utilizando un mechero de origen desconocido. El suceso ha ocurrido durante las horas de la noche, provocando una rápida propagación de las llamas que han cubierto rápidamente el mobiliario y las pertenencias personales, generando una intensa columna de humo que ha comprometido la seguridad de pacientes y personal sanitario.

De inmediato se activaron los protocolos de emergencia. El personal médico y de enfermería procedió a desalojar los pasillos de la planta afectada, auxiliar a los pacientes cercanos y ventilar los espacios abriendo puertas y ventanas para disipar la densa nube de humo tóxico. Sin embargo, durante la evacuación, un vigilante sufrió quemaduras oculares al abrir una puerta de emergencia, requiriendo atención médica especializada. Los equipos presentes lograron sofocar las llamas con celeridad, permitiendo posteriormente el retorno de los pacientes a sus habitaciones.

El incidente ha generado serias interrogantes sobre los protocolos de seguridad en la unidad de Psiquiatría. La principal preocupación radica en cómo un paciente pudo acceder a un mechero en un entorno que debería contar con controles reforzados para prevenir este tipo de riesgos.

La dirección del hospital ha anunciado una investigación interna para esclarecer las circunstancias del incendio y evaluar posibles responsabilidades. La investigación determinará si existieron fallos en los procedimientos y qué medidas adicionales son necesarias para garantizar la seguridad tanto de pacientes como del personal sanitario en estas unidades especializadas.