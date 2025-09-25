Los padres de Padua, "en pie de guerra" tras encontrar gusanos en los menús de comedores escolares

Dos estudiantes de la escuela primaria Carraresi, en Italia, denunciaron haber encontrado gusanos vivos en sus menús, uno en la ensalada y otro en un plato de pasta con salsa de carne. El hallazgo ha provocado la indignación de las familias y ha llevado al Ayuntamiento de Padua a iniciar pesquisas para aclarar lo sucedido.

El incidente se registró el martes 22 de septiembre. Según informó la directora del centro, Chiara Rigato, los alumnos afectados, de tercero y quinto de primaria, alertaron al personal en el momento del almuerzo. Se tomaron fotografías de los platos y la documentación fue remitida a la dietista municipal, que a su vez trasladó de inmediato el caso a la concejal de Educación, Cristina Piva. La dirección ha convocado una reunión pública con representantes de padres, autoridades locales y la empresa encargada del servicio de comedor para dar respuesta a las quejas.

La compañía responsable de la gestión, Duussmann, con sede en Capriate San Gervasio (Bérgamo, Italia), presta servicio en los colegios de la ciudad desde 2012. Este verano renovó su contrato para los próximos tres cursos, con un valor estimado de 17 millones de euros y una cobertura de más de 8.700 comidas diarias en guarderías, escuelas infantiles, primarias y secundarias. Sin embargo, sobre la empresa pesan desde hace años reiteradas críticas por parte de familias que han cuestionado la calidad de los menús escolares.

Reacciones y protestas

El caso de Carraresi no es el único. En otros centros, como la escuela primaria Cesarotti del barrio de Savonarola, también se han reportado “cuerpos extraños” en los alimentos servidos a los niños. La acumulación de episodios ha incrementado la presión sobre el consistorio y sobre la propia empresa concesionaria.

Como respuesta, algunos padres ya han anunciado movilizaciones. El próximo viernes 26 de septiembre planean no enviar a sus hijos al comedor escolar en señal de protesta, sustituyendo el almuerzo habitual por bocadillos preparados en casa. La medida pretende visibilizar el malestar creciente entre las familias y forzar mejoras en la supervisión de los menús escolares.