Los países de la UE respaldan prohibir las compras de gas y petróleo ruso a finales de 2027

Los países de la Unión Europea respaldaron este lunes, con la oposición de Eslovaquia y Hungría, la propuesta de la Comisión Europea para adelantar a 2028 la desconexión de la UE de las importaciones de hidrocarburos rusos, normativa que aún tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo, que quiere acelerar un año más la fecha.

"Se trata de una decisión muy importante, un día muy importante", ha afirmado, tras el acuerdo entre los ministros de Energía de los Veintisiete, el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, quien ha añadido que el Ejecutivo ayudará en la transición "a todos los Estados miembros, incluidos aquellos que no apoyan la legislación".

Los Estados miembros, con un amplio apoyo y algunas reservas específicas, han secundado la propuesta de la Comisión Europea que, presionada por Estados Unidos, planteó que la UE acabe con los contratos de gas ruso a corto plazo en 2027, y un año después con los acuerdos a largo plazo, tanto por gasoducto como por barco.

Según el informe, la UE recibe alrededor del 15% de sus suministros de GNL (Gas Natural Licuado) de Moscú. Tras el anuncio, el CEO de Gazprom, la principal empresa petrolera de Rusia, Alexey Miller, comenta que Europa podría enfrentar problemas de gas si este invierno es frío.