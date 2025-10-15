Pakistán asegura haber acordado un alto el fuego de 48 horas con Afganistán

Pakistán y Afganistán han acordado un alto el fuego temporal, tras los recientes enfrentamientos fronterizos que se han cobrado la vida de decenas de personas. De esta forma, se comprometen a cesar las hostilidades durante 48 horas, a partir de las 17:30 hora local de Pakistán (13.00GMT) del miércoles, según ha desvelado Islamabad.

