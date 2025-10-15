Acceso

Internacional

Conflicto

Pakistán asegura haber acordado un alto el fuego de 48 horas con Afganistán

El cese de las hostilidades comenzará en las próximas horas

SPIN BOLDAK (Afghanistan), 15/10/2025.- Taliban patrol during cross-border clashes between Taliban security forces and Pakistani soldiers at the Afghan-Pakistan border in Spin Boldak, Afghanistan, 15 October 2025. Pakistan and Afghanistan traded accusations of fresh cross-border attacks on 15 October, with both sides reporting heavy casualties and damage. (Afganistán) EFE/EPA/QUDRATULLAH RAZWAN
Deadly clashes erupt along Pakistan-Afghanistan borderQUDRATULLAH RAZWANAgencia EFE
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

Pakistán y Afganistán han acordado un alto el fuego temporal, tras los recientes enfrentamientos fronterizos que se han cobrado la vida de decenas de personas. De esta forma, se comprometen a cesar las hostilidades durante 48 horas, a partir de las 17:30 hora local de Pakistán (13.00GMT) del miércoles, según ha desvelado Islamabad.

((NOTICIA EN AMPLIACIÓN))

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas