¿Pánico en el Kremlin?

Si bien muchos hablan de intento de golpe de Estado en la Federación Rusa, quizá, dada la información con la que hoy contamos, sería más acertado hablar de motín. En realidad, las tropas de Wagner no quisieron eliminar al presidente, más bien forzar su mano para eliminar a contrincantes dentro de la estructura de seguridad del país que habrían actuado en contra de los intereses del grupo, llegando incluso, si hemos de creer las palabras de Yevgeny Prigozhin, a ser víctimas de fuego amigo intencionado por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Y, sin embargo, el resultado ha sido la confrontación total entre el presidente y su antiguo colaborador.

En lo que no puede ser considerado otra cosa que un enorme error de cálculo, Prigozhin decidió tomarse la justicia por su mano, buscando derribar al ministro de Defensa, Serguéi Shoigú y al general Valeri Gerásimov, máximos responsables de las actividades de guerra rusas en Ucrania. Si bien pueda parecer extraño que existieran tales rencores y enemistades dentro del sistema, la verdad es que el propio Vladimir Putin no solamente permitía, sino que también incluso azuzaba la competencia y las rencillas entre su gente, en una táctica cuyo objetivo no era otro que eliminar a cualquier contrincante que pudiera surgir de entre sus más próximos colaboradores, asegurándose siempre su autodestrucción.

Esta situación era insostenible, resultando en la que, sin lugar a duda, es la mayor crisis a la que se ha enfrentado Putin desde su llegada al poder hace 23 años. El motín puede tener graves consecuencias. En primer lugar, ha causado un importante daño reputacional tanto al presidente, con su imagen de hombre fuerte en entredicho, como al sistema en general. Se ha roto el mito de estabilidad que había sido la base del poder de Putin tras el caos de la década de los 90. El circo que era la Rusia de esos años permitió la llegada al poder de un hombre que llegó con promesas de restablecer el orden y sacar al país del abismo en el que se había sumido tras la disolución de la Unión Soviética.

El caso es que no solamente la imagen del presidente ha sufrido un duro golpe, si no que el propio estatus quo del sistema ha sido puesto en cuestión. Durante las horas que duró el amotinamiento, fueron muy pocos los altos cargos burocráticos, militares o de las administraciones regionales que salieron en apoyo de Putin. Cabe destacar también que los precios de los billetes de avión a destinos como Turquía se dispararon durante esas horas. Además, los aviones privados de la capital experimentaron una actividad inusitada. Y es que el pánico cundió en ciertos sectores de Moscú.

A Putin no le quedan opciones. Cualquier concesión a Prigozhin sería interpretada por los suyos como una muestra más de la creciente debilidad del presidente. Wagner tiene que reintegrarse dentro de las estructuras de seguridad del Estado, pero eso se antoja más complicado de lo que pueda parecer. No se trata únicamente de la integración de combatientes en Ucrania (o incluso en algunos países africanos) dentro de las Fuerzas Armadas rusas. Esto sería una solución relativamente sencilla.

El problema radica en que el grupo Wagner se compone de decenas de empresas y miles de trabajadores en diversos sectores que van desde la explotación minera, la seguridad informática, las finanzas, el trading o, sin ir más lejos abogados. Es más, el grupo ejerce de como sustituto de sistemas burocráticos enteros, véase el ejemplo de su presencia en la República Centroafricana.

La disolución de Wagner, además de complicada, tendría consecuencias geopolíticas graves para el Kremlin. Siendo este grupo una de las fuentes de los mayores éxitos estratégicos a nivel global, su desaparición dejaría manco al régimen, dificultando su proyección de poder más allá de sus fronteras.

Lo que parece más plausible es que una parte de las fuerzas se integren en las estructuras del Ministerio de Defensa, mientras que otras, las que tienen presencia en otros continentes sean puestas bajo un nuevo liderazgo, sufriendo reestructuraciones en un proceso que evite la acumulación de poder en un solo grupo. Wagner no es la única compañía privada del estilo en el país y es probable que parte de sus activos y efectivos sean repartidos o reconvertidos en nuevas estructuras. En el Kremlin le han visto las orejas al lobo, pero quizás evitando tal concentración perderán gran parte de la capacidad operativa que tuvo Wagner.

El caso es que la verticalidad del poder de Putin ha sido cuestionada, no menos que por un insider del régimen, un hombre con una cierta popularidad dentro del país, que ha desmantelado uno a uno los argumentos y narrativa del Kremlin sobre la guerra en Ucrania. Putin es hoy más débil, su paranoia crecerá debido a esto, las purgas dentro de las estructuras administrativas del sistema (tanto del Ministerio de Defensa como de la administración en general) serán masivas, pero tendrán que hacerse dentro de un cierto orden. No podrá permitirse el error de aparentar ceder ante las demandas de Prigozhin.