Una pareja es acusada ​​de negligencia infantil después de obligar a una niña de 11 años a dar a luz en casa

En Muskogee, Oklahoma, las autoridades han iniciado una investigación tras el aterrador caso de una niña de 11 años que dio a luz en su hogar sin atención médica. La joven, que estaba en la semana 36 de gestación, no había recibido atención prenatal ni había visto a un médico en más de un año. El parto ocurrió el 16 de agosto y, tras el mismo, la niña fue trasladada a un hospital, lo que activó la intervención del fiscal del condado de Muskogee

Las autoridades han acusado a los progenitores, Cherie y Dustin Walker, de delito grave por negligencia infantil, pero ambos afirmaron desconocer que la niña estaba embarazada. La fiscalía lamentó la situación, describiendo el suceso como “traumático” y expresando que la niña “ha pasado por una experiencia horrible”.

El caso ha sido agravado por el hecho de que la niña, según se sospecha, podría haber sido educada en casa y, por tanto, estuvo fuera del sistema escolar y del control de servicios sociales, lo que habría impedido una posible intervención temprana. Actualmente, los padres están detenidos en la cárcel del condado de Muskogee con una fianza de 100 000 dólares cada uno, y se están considerando cargos adicionales. Además, se están realizando pruebas de ADN para determinar la paternidad del bebé.

La próxima audiencia judicial está programada para el 3 de septiembre de este año. Las autoridades han aprovechado este caso para recordar que existen líneas de denuncia y recursos disponibles —como la línea nacional contra el abuso infantil— y han instado a la ciudadanía a reportar cualquier indicio de maltrato o negligencia a través de las vías correspondientes