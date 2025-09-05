El parlamento de Tailandia elige al magnate inmobiliario Anutin Charnvirakul como nuevo primer ministro del país

El Parlamento tailandés eligió a Anutin Charnvirakul, magnate del sector inmobiliario y líder del Partido Bhumjaithai, como próximo primer ministro. Anutin logró 311 votos entre los 492 diputados de la cámara baja de la Asamblea Nacional, obteniendo una mayoría cómoda que le permite suceder en el Ejecutivo a la dinastía Shinawatra.

El vicepresidente de la cámara declaró que "el Parlamento aprueba la nominación de Anutin Charnvirakul para el puesto de primer ministro", aunque su designación aún requiere ser refrendada por el rey para hacerse oficial.

"Es normal sentirse emocionado", declaró Anutin Charnvirakul a un grupo de periodistas a su llegada al parlamento antes de la votación. El exministro de 58 años es conocido por promover la despenalización del cannabis en 2022, manteniendo una línea conservadora. El miércoles recibió un apoyo clave del Partido Popular, el principal partido de la oposición con mayoría en el parlamento.

Un nuevo comienzo en la política tailandesa

La elección de Anutin marca el fin de un periodo de intensa inestabilidad política. La anterior primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, hija del magnate Thaksin Shinawatra, fue relevada, lo que generó dificultades para formar gobierno después de las elecciones.

Previo a la votación, Thaksin abandonó el país en un jet privado. Tras ser derrocado en 2006 y pasar 15 años en el extranjero, regresó a Tailandia en 2023, fue condenado por corrupción, posteriormente indultado, y ahora enfrenta una potencial decisión judicial sobre su liberación anticipada.

Analistas políticos del país como Titipol Phakdeewanich advierten que este cambio podría conducir a una "Tailandia más conservadora" y aumentar los riesgos para el movimiento prodemocrático juvenil.