Un pasajero de un crucero herido al estallar un tobogán en pleno descenso

Un pasajero del crucero Icon of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, resultó herido después de que una parte de un tobogán acuático estallara mientras lo utilizaba. La estructura, fabricada en vidrio acrílico, se rompió durante el descenso del pasajero, provocando una espectacular fuga de agua y dejando un agujero visible en el lateral del tubo.

El accidente tuvo lugar el 7 de agosto, cuando el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, se deslizaba por el Frightening Bolt, un tobogán de caída vertical de aproximadamente 14 metros, que lanza a los usuarios en posición vertical tras ceder una trampilla bajo sus pies.

A pesar de que varios testigos aseguraron haber oído gritos de alarma y creyeron que alguien había salido despedido del tobogán, la compañía ha aclarado que el pasajero llegó al final del recorrido y fue atendido inmediatamente por el personal médico a bordo. Su estado ha sido descrito como “estable”, aunque no se han difundido detalles concretos sobre el alcance de sus lesiones.

“Mientras el huésped atravesaba el tobogán, una sección de vidrio acrílico se desprendió. Nuestro equipo médico prestó asistencia de inmediato”, señaló Royal Caribbean en declaraciones recogidas por Cruise News Today. La compañía ha cerrado el tobogán afectado durante el resto del viaje y ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido.

El suceso fue grabado por otros pasajeros, quienes captaron imágenes del agua cayendo a borbotones desde el agujero del tobogán hasta la cubierta inferior. Según uno de los testigos, en ese momento no había personas en la zona bajo la atracción, lo que evitó que se produjeran más heridos. Por precaución, la naviera también decidió clausurar por completo la cubierta 15 del barco.

El Icon of the Seas, que zarpó de Miami el pasado 2 de agosto y tiene previsto regresar el día 9, es considerado el crucero más grande del mundo. Su parque acuático, denominado Category 6, cuenta con seis toboganes, entre ellos el Frightening Bolt y el Pressure Drop, un tobogán de carreras con colchonetas. También dispone de atracciones en balsa para grupos.