Un pasajero maleducado descubre lo que pasa cuando le dices a una azafata de vuelo que se calle

Una situación tensa se desató durante un vuelo de Costa Rica a Dallas, cuando una pasajera se negó a cumplir las instrucciones de seguridad de la tripulación de American Airlines. El conflicto escaló rápidamente cuando la mujer desafió a la azafata, llegando al punto de decirle "cállate" durante la demostración de seguridad del vuelo.

El enfrentamiento comenzó cuando la auxiliar de vuelo intentaba realizar la presentación de medidas de seguridad. La pasajera, aparentemente molesta, respondió que no podía escuchar. La tripulación actuó con firmeza, advirtiendo que si no cumplía las normas, sería retirada del avión.

Jay Crenshaw, un pasajero testigo, describió al New York Post a la mujer como "alterada" y "molesta", mencionando que previamente había tenido problemas con su teléfono móvil. A pesar de reconocer su comportamiento como inaceptable, pidió comprensión hacia alguien que parecía estar pasando un mal día.

Faltas de respeto que comienzan a ser habituales

El video viral, compartido en Instagram, captura el momento exacto de la confrontación, mostrando cómo la azafata le pregunta directamente si quiere abandonar el avión. Según datos del sindicato de auxiliares de vuelo Asociación de Auxiliares de Vuelo (CWA), en 2021 el 85% del personal de cabina enfrentó situaciones de indisciplina, con casi uno de cada cinco experimentando incidentes físicos.

Finalmente, la situación no duró mucho. La mujer alegó que la azafata la estaba acosando. La tripulación tomó la decisión de llevar a la pasajera fuera del avión, reforzando la política de cumplimiento estricto de las normas de seguridad de la aerolínea.