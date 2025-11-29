¿Peligran las bases militares de Estados Unidos en España?

Los desencuentros entre la Administración Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez, en especial por la subida del gasto del PIB en Defensa (que tanto la OTAN como Estados Unidos reiteran que España no llega a los objetivos) ponen de manifiesto las bases militares estadounidenses de la Armada Española, es decir, Rota y Morón. En un contexto en el que EEUU retira algunas tropas desplegadas en Europa y además, el rumor de un posible plan de llevar las instalaciones de territorio español a Marruecos.

Un supuesto plan del que Marruecos se hizo eco a principios de año, y ahora, tras el visto bueno de la ONU a la autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental, vuelve a coger fuerza. La prensa marroquí, asimismo, deja caer que puede que esa no sea la única derrota de España, sino también las que tiene que ver con sus bases militares estadounidenses en territorio español.

Si bien Rabat no está en la OTAN, mantiene una estrecha relación de cooperación, así como se trata de un socio estratégico que ha fortalecido su cooperación militar desde que Washington lo declaró aliado en 2004.

Todo esto además de unas polémicas palabras dadas por el general estadounidense Robert Greenway, en la reserva, que en junio pedía a Donald Trump que moviera las bases de Rota y Morón a territorio marroquí. "Es hora de trasladar la base aérea de Rota y la base aérea de Morón a Marruecos", destacaba.

Lo que se sabe del "traslado" de las bases militares de Rota y Morón: Estados Unidos podría llevarlas de España a Marruecos

Lo cierto es que a Marruecos llega cada vez más arsenal norteamericano, como los misiles Patriot. Por otra parte, EEUU incluyó a Rabat en el último contrato de 303 millones de dólares para el mantenimiento de los F-16, pues el ejército marroquí ha recibido veinticuatro unidades de este avión de combate para modernizar su Ejército del Aire por parte de Washington.

Y de hecho, la embajada de Estados Unidos en Marruecos anunció la semana pasada la conclusión de maniobras militares conjuntas entre marinas estadounidenses y marroquíes en Alhucemas, centrándose en el desarrollo de tácticas navales y la mejora de la preparación operativa, así como el "fortalecimiento de la coordinación entre unidades", tal y como explicaron en un comunicado.

Prueba más que clara de la buena relación entre Rabat y Washington, muy diferente a la que la Administración Trump mantiene con el Gobierno de Pedro Sánchez, con continuos desacuerdos en múltiples aspectos como la subida del gasto del PIB en Defensa e incluso una oposición española al modelo estadounidense.

Como fue el caso de hace unas semanas en Colombia, donde el presidente socialista vendió un "mundo alternativo al de Trump" en la cumbre UE-CELAC. Por su parte, Trump también ha intentado desmeritar a España, cargando en varias ocasiones contra el gobierno español.

Hasta ahora, no ha habido comunicado oficial por parte de la Casa Blanca en relación al traslado de las bases de Rota y Morón a Marruecos, y parece ser que todo queda en una propuesta sin éxito de Greenway y de la que, mientras tanto, espera con ansias Marruecos.