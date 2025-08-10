Una peluquería pone fin a los pelos sucios y avisa: no atienden a clientes que llevan más de un día sin lavar el pelo

Una peluquería en Austria ha tomado una medida contundente ante una situación que se había vuelto recurrente: clientes que llegan con el pelo muy sucio, algunos sin lavarse el pelo durante dos semanas o más. La propietaria del establecimiento decidió colgar un cartel dirigido a quienes no mantienen la higiene capilar, con el fin de preservar un ambiente limpio para todos y proteger la salud de su equipo.

El mensaje que puede leerse en el cartel es claro: "Por razones de higiene, no podemos cortar el pelo que no haya sido lavado en más de un día. Si no te has lavado el cabello, podrás hacerlo en nuestro salón." Esta decisión surge después de que los trabajadores expresaran su cansancio por la falta de cuidado en la higiene personal de algunos clientes.

Este caso ha generado cierto revuelo y ha sido recogido por medios como Focus, que han destacado el problema de la peluquería. La dueña confirmó que no es raro que personas acudan a su local con el pelo sin lavar durante largos periodos, algo que afecta la limpieza y comodidad del centro.

Por otro lado, especialistas en salud capilar recuerdan la importancia de mantener el pelo limpio y cuidar su salud. El doctor Ignacio Sevilla, director médico de Svenson, advierte contra la confianza ciega en tratamientos milagrosos para evitar la caída del cabello, que muchas veces no tienen respaldo científico y pueden incluso resultar perjudiciales.

Además, un estudio realizado por Svenson revela que el 74% de la población española relaciona la salud del cabello con factores como el estrés y la alimentación, siendo las mujeres quienes muestran mayor preocupación por el cuidado capilar.