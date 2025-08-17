Pensó que había alquilado una ganga… hasta que descubrió quiénes eran sus “vecinos”

Durante unas vacaciones en Nueva York, una joven turista argentina vivió una experiencia inesperada que rápidamente captó la atención de miles en redes sociales. El alojamiento que había reservado, por apenas 60 dólares la noche para dos personas, ofrecía una característica poco común: una vista directa a un cementerio.

La viajera, identificada como @micascapino en TikTok, compartió un video en el que muestra la ventana de su habitación, desde la cual se observan varias tumbas alineadas. En tono irónico, escribió: “Me pregunto por qué mi alojamiento en Nueva York estaba tan barato”. La publicación se viralizó rápidamente, acumulando más de 3,5 millones de visualizaciones y cerca de 488.000 “me gusta”.

Los comentarios no tardaron en llegar, muchos de ellos con un enfoque humorístico. Usuarios de la plataforma respondieron con frases como “Con vista al futuro” y “Los vecinos se mueren por conocerte”.

Según la usuaria, el alojamiento ya no está disponible en la plataforma donde lo había reservado, lo que añade un toque de ironía al desenlace.