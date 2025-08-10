Periodistas e intelectuales árabes critican a Hamas: mientras están de banquete en Qatar, el pueblo gazatí se muere de hambre

Tras la publicación de los vídeos de Hamás, que mostraban la terrible situación de dos rehenes israelíes, Evyatar David y Rom Braslavski, periodistas y liberales árabes condenaron la crueldad de la organización y la tortura infligida a los rehenes. Criticaron el silencio de la ONU ante estas atrocidades e instaron a la comunidad internacional a condenarlas y a contribuir a su liberación.

Los autores enfatizaron que Hamás difundió estos videos para convencer al mundo de la escasez de alimentos en Gaza, pero sus líderes, quienes se dan banquetes en hoteles de lujo en Qatar y poseen abultadas cuentas bancarias, no están realmente interesados en el hambre de los gazatíes, sino solo en su propia supervivencia. Algunas publicaciones transmitieron que los vídeos de los rehenes demacrados demuestran que Hamás no es un movimiento de resistencia, sino un "culto a la crueldad" que solo sirve a sus propios intereses y a los de Irán, a expensas del pueblo palestino, informa Memri.

Lo que sigue es una muestra de estas X publicaciones.

La tortura de rehenes por parte de Hamás es una atrocidad posible gracias al silencio del mundo.

En una publicación de X del 2 de agosto de 2025, la escritora y periodista egipcia Dalia Ziada compartió una imagen del rehén Evyatar David, demacrado y atrapado en un túnel oscuro, y comentó: "Hamás obligó al hambriento rehén israelí Evyatar David a cavar su propia tumba mientras lo filmaba, creyendo que tales escenas manipularían a la comunidad internacional para que enviara más ayuda a Gaza. En realidad, estos videos solo invitan a una guerra más dura… Sin embargo, a Hamás no le importa. Nunca les importó realmente nada más que la supervivencia de sus propios militantes. ¿Por qué el mundo no puede ver la verdad? Hamás ha estado utilizando el sufrimiento humano —el de los gazatíes y el de los rehenes israelíes— como arma para engañar al mundo y lograr que sus comandantes y militantes sobrevivan. En lugar de recompensar su terrorismo reconociendo su estado ilusorio, los líderes mundiales deben ayudar a Israel a liberar a los rehenes y a los inocentes de la población de Gaza de las garras de Hamás y sus patrocinadores. ¡Basta ya de alimentar el terrorismo bajo la engañosa bandera del apoyo a Gaza!".

El liberal emiratí Amjad Taha también respondió al video de Braslavski, escribiendo: “Esto no es solo desgarrador; es un crimen contra todo lo decente que queda en este mundo. Un rehén en Gaza, torturado y privado de comida por terroristas de la Yihad Islámica Palestina, fue filmado en agonía. Si puedes ver esas imágenes y seguir llamándolas 'resistencia', hace tiempo que enterraste tu humanidad. Esto no es un movimiento de liberación; es un culto a la crueldad. Los islamistas no construyen naciones. Construyen jaulas, tumbas y propaganda. Esto no es justicia. Es nazismo moderno, con la cámara grabando como si estuvieran orgullosos de ello, mientras las Naciones Unidas guardan silencio, demasiado temerosas de hablar. Esto no es solo maldad. Es una representación del mal, avalada por el silencio, aplaudida por cobardes y excusada por falsos activistas. ¡Qué vergüenza para cada santurrón que celebra esto! ¡Qué vergüenza para cada boca que se atreve a llamarlo 'libertad'! Y qué vergüenza para la ONU por estar demasiado asustada, demasiado comprometida o demasiado inútil para decir la maldita verdad”.

El periodista palestino Ayman Khaled escribió: "Al publicar el vídeo [de Evyatar David], Hamás quería defenderse y [crear la impresión] de que no puede alimentar a sus agentes y a los rehenes…".

Terroristas de Hamás se dan un festín de exquisiteces en hoteles de Qatar mientras los habitantes de Gaza se mueren de hambre.

Algunos escritores criticaron duramente a los líderes de Hamás por fingir que les importa el dolor y el hambre de los gazatíes mientras ellos mismos, gordos y ricos, viven en hoteles de lujo en Qatar. El periodista iraquí Sufian Al-Samarrai, editor del sitio web de noticias iraquí Baghdad Post, compartió una foto de funcionarios de Hamás con barrigas y escribió: "Oh, habitantes de Gaza, los funcionarios de Hamás, con barrigas hinchadas por los sobornos qataríes, están arriesgando sus vidas. Fingen llorar por su hambre, mientras disfrutan de exquisiteces en los hoteles y palacios de Doha".

El influencer saudí Abdullah Al-Tawila'i también compartió imágenes de terroristas de Hamás cenando en hoteles de lujo y combatientes de Hamás comiendo con apetito en sus túneles, y comentó: "Aquí están funcionarios de Hamás en hoteles y combatientes de Hamás en túneles, mientras el miserable pueblo de Gaza lidia con la matanza, el hambre y todos los crímenes sionistas".

Algunos escritores se burlaron del cabecilla de Hamás, Ghazi Hamad, quien, en una entrevista con Al-Jazeera Mubasher el 3 de agosto, instó a los gazatíes a soportar su sufrimiento con paciencia porque "la cuenta regresiva para el colapso de Israel ya ha comenzado". Por ejemplo, el escritor saudí Abd Al-Aziz Al-Khames comentó: "[Ghazi Hamad] vive en un hotel de cinco estrellas y quiere que los gazatíes soporten su sufrimiento con paciencia… Él mismo es paciente con el menú y le gustaría un falafel y un hummus mejores». El liberal kuwaití Jassem Al-Juraid compartió las declaraciones de Hamad y comentó: «Es una de las criaturas más inmundas del mundo".

Hamás sirve a los intereses de Irán a expensas del pueblo palestino

También hubo publicaciones que acusaban a Hamás de anteponer sus propios intereses y los de su aliado, Irán, a los del pueblo palestino, y de monopolizar la toma de decisiones, socavando así la causa palestina. El comentarista político emiratí Salem Al-Ketbi escribió: "[Hamás] prioriza sus intereses ideológicos sobre el derecho del pueblo a elegir. Adopta una ideología extremista vinculada a proyectos expansionistas regionales, y por eso su retórica y conducta son inseparables de las redes de influencia de Irán".